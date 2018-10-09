MAGAZİN

Demet Akalın'ın kızı Hira Yeni Gelin'de oynamak istiyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.10.2018 10:04 | Son Güncelleme

Eşi Okan Kurt'tan boşandıktan sonra zor günler geçiren Demet Akalın kızı Hira ile vakit geçiriyor! Akalın'ın kızı Hira'nın Yeni Gelin dizisinde oynayabileceğini ifade etti

Demet Akalın'ın kızı Hira Yeni Gelin'de oynamak istiyor

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, geçen gün kızı Hira ile alışveriş merkezinde görüntülendi. Demet Akalın, 4 yaşındaki kızının oyuncu olmak istediğini söyledi.

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'ÇOK ŞEKER BİR KIZ, HEP BİZE MESAJ ATIYOR'

Kızının Brezilyalı oyuncu Jessica May ile telefonlaştığını söyleyen Demet Akalın, "Hira Jessica'nın dizisinde oynamak istiyor. Jessica May ile telefonlaşıyor, sağ olsun çok şeker bir kız, hep bize mesaj atıyor. Onu görmeye Adana'ya gideceğiz. Hira, onun kızını oynayacakmış" diye konuştu.

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LÜKSÜNDEN VAZGEÇMEDİ

Evine haciz gelen Demet Akalın, 6 bin TL'lik spor ayakkabısıyla da dikkatleri üzerine çekti.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Demet Akalın ekonomi olarak bu kadar mı düştün kızını çalıştıracak kadar
fosili çıkmış artık.6 bin tl'lik giyse noluur 6 trilyonluk giyse nolur.berbat bir cilt,sarkık bir surat.
Bi paraya doymadın be şimdide çocuğunu çalıştırtacak
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