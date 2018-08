Demet Akalın'ın sahne kıyafetindeki İngilizce yazı şaşırttı!

Bodrum'da konser veren ünlü sanatçı Demet Akalın, yoğun ilgiyle karşılaştı. Pasha Club'ta sahne alan ünlü sanatçı hayranları ile buluştu. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Demet Akalın'a sevenleri yoğun ilgi gösterdi.

Üzerinde İngilizce “I wish I could pu some people mute on” (Keşke bazı insanları sessize alabilsem) yazılı elbiseyle sahneye çıkan Demet Akalın'ın bu mesajı kime gönderdiği ise merak edildi.

Akalın sahnedeki performansıyla göz doldururken ünlü sanatçının fotoğrafını çekmek isteyen hayranları birbiriyle yarıştı. Demet Akalın, gecenin geç saatlerine kadar sahnede kaldı.