Demet Akalın'ın zor günleri! Demet Akalın'ın yakın arkadaşı Özlem Yıldız ağlayarak anlattı

Demet Akalın'ın yakın arkadaşı Özlem Yıldız, 2.Sayfa programına konuk oldu ve Akalın'ın neler yaşadığını anlattı.

Magazin gündemine bomba gibi düşen Demet Akalın ve Okan Kurt'un boşanması haberi sonrası herkes Demet Akalın'ı merak ediyor.

Demet Akalın hakkında konuşan Özlem Yıldız, haciz işlemleri sırasında yanında bulunduğu Demet Akalın’a destek olmaya çalıştığından bahsetti.

Evine haciz memurları geldiği sırada Akalın’ın gözyaşları içinde olduğu konuk olduğu programın sunucuları tarafından hatırlatılınca Yıldız, “Haciz olayı yaşanırken onunlaydım, kendimi onun yerine koydum ben o dönemi nasıl atlattım diye düşündüm bu tarz durumları yaşamayanlar bilmez.

Hira var ortada. Yılların birikimi bir anda gitsin, çocuğunun geleceği bir anda gitsin hiç kimse istemez.” şeklinde konuştu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Evliliklerin bitmesinin ardında dışarıdan görüldüğü gibi paranın bitmesi ya da ekonomik sebeplerin temel etken olmadığını söyleyen Yıldız, geçmişe gitti ve yaşadıklarını hatırladı.