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  4. Demet Akalın isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?

Demet Akalın isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?

28.07.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mültecilerle ilgili tartışmalar devam ederken sürpriz bir çıkış da ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Radyodan dinlediği haberi takipçileriyle paylaşan Akalın, "Radyoda duydum şu an 3.5 milyon Afgan yolda geliyormuş. Ne yapacağız merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklulara yönelik su faturaları ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağı açıklamalarından sonra gündeme gelen mültecilerle ilgili tartışmalara ünlü isimler de dahil oluyor.

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Konuyla ilgili bir çıkış da Demet Akalın'dan geldi.

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"NE YAPACAĞIZ MERAK EDİYORUM"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşıma imza atan Akalın, "Radyoda duydum şu an 3.5 milyon Afgan yolda geliyormuş. 200 binden fazlada şu an Türkiye'deymiş! Ne yapacağız merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın
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