Demet Akalın 'Kızım Hira bir gün şöhretli şöhretli olursa...'

Demet Akalın Bodrum Gümbet Barlar Sokağı’nda bir kulüpte sahne aldı. Eski ve yeni albümünden şarkılarını seslendiren Akalın, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.

Sahne öncesi basın mensuplarına konuşan Demet Akalın, "Sağ olsun Bodrum seviyor beni. Haftada 3 değişik yerde çıkıyorum. Yazın daha yoğun geçiyor. Önümüzdeki hafta bir de single çıkıyor. Bugün azıcık bir çaldık, kıyamet koptu. İnsanlar çok beğendi. Klibi çektim, Cuma günü elinizde. Şarkı çok güzel oldu" şeklinde konuştu.

İKİ YIL SONRA SPORA BAŞLADI

"Sağlığınızı nasıl koruyorsunuz?" sorusuna Akalın, "Bugün midem çok kötüydü. Şimdi soda içip duruyorum. Küçüklüğümden beri beni araba tutar. Tekrar spor yapmaya başladım. Daha önce yürüyordum. Ama iki senedir bir tane pilates hocası belimi sakatladı. Buradan hanımlara uyarı, her önüne gelen hocayı sertifikalı zannetmeyin. Benim hocam 'Lütfen Demet Hanım ağrının üstüne gidin' dedi. Kardeşim ben kendi vücudumu tanıyorum. Benim menüsküsüm var, belim sakat. Her hareketi öyle dangıl dungul yapamam. Böyle ukala ukala bir yaptırdı. İki senedir anca kendime geliyorum" dedi.