Demet Akalın 'Kızım Hira bir gün şöhretli şöhretli olursa...'

Demet Akalın Bodrum Gümbet Barlar Sokağı’nda bir kulüpte sahne aldı. Eski ve yeni albümünden şarkılarını seslendiren Akalın, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.
Sahne öncesi basın mensuplarına konuşan Demet Akalın, "Sağ olsun Bodrum seviyor beni. Haftada 3 değişik yerde çıkıyorum. Yazın daha yoğun geçiyor. Önümüzdeki hafta bir de single çıkıyor. Bugün azıcık bir çaldık, kıyamet koptu. İnsanlar çok beğendi. Klibi çektim, Cuma günü elinizde. Şarkı çok güzel oldu" şeklinde konuştu.
İKİ YIL SONRA SPORA BAŞLADI
"Sağlığınızı nasıl koruyorsunuz?" sorusuna Akalın, "Bugün midem çok kötüydü. Şimdi soda içip duruyorum. Küçüklüğümden beri beni araba tutar. Tekrar spor yapmaya başladım. Daha önce yürüyordum. Ama iki senedir bir tane pilates hocası belimi sakatladı. Buradan hanımlara uyarı, her önüne gelen hocayı sertifikalı zannetmeyin. Benim hocam 'Lütfen Demet Hanım ağrının üstüne gidin' dedi. Kardeşim ben kendi vücudumu tanıyorum. Benim menüsküsüm var, belim sakat. Her hareketi öyle dangıl dungul yapamam. Böyle ukala ukala bir yaptırdı. İki senedir anca kendime geliyorum" dedi.
HİRA, GUPZE ÖZAY'I 'DELİHA' SANIYOR
Basın mensuplarının kızı Hira ile ilgili yönelttiği "Hira ne olacak acaba?" sorusuna Akalın, şöyle cevap verdi:
"Valla ben de çok merak ediyorum. Bence tiyatrocu olacak. İnanılmaz güzel yeteneği var. Bir de ben onu kışın her hafta tiyatroya götürdüm. Mesela sinemada durmuyor ama tiyatroda duruyor. Oyunculuğa çok meraklı. Gupse’ye (Özay) bayılıyor. Onu Deliha olarak seviyor. Sürekli onunla mesajlaşıyor. Şöhret o kadar çok önemsenecek bir şey değil. Hira bir gün çok şöhretli de olsa benim için sıkıntı değil. 'Çocuğum bu piyasadan uzak dursun' demiyorum. Çok sevdiğim bir işi yapıyorum. Sahnede olmak çok güzel, sevilmek çok güzel bir duygu. O da onun farkında. Gittiğimiz yerlerden benden daha çok ilgi gördüğü zamanlar oluyor. Ama şöhretin uzun süreli olması lazım. Şöhret dediğin şey sevilmekle alakalı. Biz bile bu işi hala neden yapıyoruz, daha çok sevilelim, daha çok alkışlanalım diye yapıyoruz. Oyuncu olmasını isterim."
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