Demet Akalın koronavirüs önlemlerine sitem etti! ‘Yalnızca bizi kapsayan yasaklar...’

Her gün Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programıyla evlere konuk olmaya devam eden ünlü şarkıcı Demet Akalın koronavirüs pandemisiyle getirilen yasaklar için sert sözler sarf etti. Güncel olarak yapılan açıklamada paket servis hariç lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, yüzme havuzu, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema gibi yerlerde hizmetlerin saat 22.00’de sona ermesine karar verildi.

Sokağa çıkma yasaklarının getirilmemesine rağmen müzik sektörüne yönelik uygulamaların yapılması ünlü sanatçıyı adeta çileden çıkarttı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü isim, müzik sektörünün tamiri zor bir yıkım yaşadığını ifade etti.

‘YALNIZCA BİZİ KAPSAYAN YASAKLAR’

Sosyal medya hesaplarını etkin bir şekilde kullanan ünlü isimler içerisinde bulunan Demet Akalın toplumsal konulara dair fikirlerini paylaşmaya devam ediyor. Ünlü sanatçı son olarak koronavirüs yasaklarına dikkat çekti. Başarılı sanatçı gönderisinde, “Bİliyorsunuz müzik sekötü tamiri çok zor bir yıkım yaşadı. Müzik sekötü demek sadece halkın tanıdığı ünlü popçular demek değildir. Her türlü restoran ,pub, bar ve bunların tedarikçileri, çalışanları, sahnedeki müzisyen ekip, rodiler, ses teknisyenleri ile bu kişilerin bindiği taksiye kadar herkesi etkileyen büyük bir sektör. Biz gerekli tüm COVID-19 önlemlerine ve halk sağlığının güvence altına alınmasına sonuna kadar destek veren duyarlı vatandaşlarız. Fakat yüz yüze eğitim devam eder, insanlar işe gider gelir, hınca hınç toplu taşıma kullanılır, sokağa çıkma yasağı olmadan herkes her yere girip çıkarken yalnızca bizi kapsayan yasaklar konulması inanın artık ağırımıza gidiyor. Bu önelmler kapsamında sayılan iş yerlerine ve çalışanlarına en ufak bir destek bile yapılmıyor, herkes kaderiyle baş başa bırakılıyor. Bilmeyenler bilsin istedim” notunu ekledi.

