MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Akalın koronavirüs önlemlerine sitem etti! ‘Yalnızca bizi kapsayan yasaklar...’

Demet Akalın koronavirüs önlemlerine sitem etti! ‘Yalnızca bizi kapsayan yasaklar...’

04.11.2020 14:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Demet Akalın koronavirüs önlemlerine sitem etti! ‘Yalnızca bizi kapsayan yasaklar...’

Star TV’nin sevilen sabah programı Demet ve Alişan İle Sabah Sabah’ın sunucusu Demet Akalın koronavirüs yasaklarına sert çıktı. Koronavirüs yasakları kapsamında sanat dünyasının her gün kan kaybettiğini ifade eden ünlü şarkıcının sitemi dikkatleri çekti.

Her gün Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programıyla evlere konuk olmaya devam eden ünlü şarkıcı Demet Akalın koronavirüs pandemisiyle getirilen yasaklar için sert sözler sarf etti. Güncel olarak yapılan açıklamada paket servis hariç lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, yüzme havuzu, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema gibi yerlerde hizmetlerin saat 22.00’de sona ermesine karar verildi.

Sokağa çıkma yasaklarının getirilmemesine rağmen müzik sektörüne yönelik uygulamaların yapılması ünlü sanatçıyı adeta çileden çıkarttı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü isim, müzik sektörünün tamiri zor bir yıkım yaşadığını ifade etti.

‘YALNIZCA BİZİ KAPSAYAN YASAKLAR’

demet akalın

Sosyal medya hesaplarını etkin bir şekilde kullanan ünlü isimler içerisinde bulunan Demet Akalın toplumsal konulara dair fikirlerini paylaşmaya devam ediyor. Ünlü sanatçı son olarak koronavirüs yasaklarına dikkat çekti. Başarılı sanatçı gönderisinde, “Bİliyorsunuz müzik sekötü tamiri çok zor bir yıkım yaşadı. Müzik sekötü demek sadece halkın tanıdığı ünlü popçular demek değildir. Her türlü restoran ,pub, bar ve bunların tedarikçileri, çalışanları, sahnedeki müzisyen ekip, rodiler, ses teknisyenleri ile bu kişilerin bindiği taksiye kadar herkesi etkileyen büyük bir sektör. Biz gerekli tüm COVID-19 önlemlerine ve halk sağlığının güvence altına alınmasına sonuna kadar destek veren duyarlı vatandaşlarız. Fakat yüz yüze eğitim devam eder, insanlar işe gider gelir, hınca hınç toplu taşıma kullanılır, sokağa çıkma yasağı olmadan herkes her yere girip çıkarken yalnızca bizi kapsayan yasaklar konulması inanın artık ağırımıza gidiyor. Bu önelmler kapsamında sayılan iş yerlerine ve çalışanlarına en ufak bir destek bile yapılmıyor, herkes kaderiyle baş başa bırakılıyor. Bilmeyenler bilsin istedim” notunu ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı
Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz'ın iç savaş korkusu! Soluğu markette aldıAmerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz'ın iç savaş korkusu! Soluğu markette aldı
31 Ekim Cumartesi günü kanallarda ne var?31 Ekim Cumartesi günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı

ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı

Deprem bölgesinden sıcak gelişme! Sonlandırılıyor

Deprem bölgesinden sıcak gelişme! Sonlandırılıyor

İzmir'de 4.1 büyüklüğünde korkutan deprem

İzmir'de 4.1 büyüklüğünde korkutan deprem

Ünlü iş adamından Ayda bebeğe hayat öpücüğü veren görevliye jest

Ünlü iş adamından Ayda bebeğe hayat öpücüğü veren görevliye jest

Enkazdan 65 saat sonra kurtarılmıştı! Minik Elif'ten güzel haber

Enkazdan 65 saat sonra kurtarılmıştı! Minik Elif'ten güzel haber

Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!

Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Cadılar Bayramı partisine polis baskını!

Cadılar Bayramı partisine polis baskını!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Sert tepki! 'Gavur İzmir diyenler...'

Sert tepki! 'Gavur İzmir diyenler...'

Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş

Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş

Bomba itiraf! 'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u...'

Bomba itiraf! 'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u...'

Diğer Haberler

Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz'ın iç savaş korkusu! Soluğu markette aldı

Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz'ın iç savaş korkusu! Soluğu markette aldı

Eser Yenenler koronavirüsü yendi

Eser Yenenler koronavirüsü yendi

Koronavirüsten hastaneye kaldırılan Irmak Ünal'dan haber var!

Hastaneye kaldırılmıştı! Irmak Ünal'dan haber var

Coşkun Göğen'in zor anları: Dünya'mı kaybettim

'Tecavüzcü Coşkun'un zor anı! 'Dünya'mı kaybettim'

Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses'i düğüne çağıracak mı?

Babasını düğüne çağıracak mı? O soruyu duyunca...

Kanye West seçimde kendi iddiasını sürdürüyor! Bakın ne kadar oy aldı?

İddiasını sürdürüyor! Bakın ne kadar oy aldı?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.