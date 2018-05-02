Son dönemlerde kızı Hira'ya sosyal medya hesabı açtığı haberleriyle gündeme gelen Demet Akalın, makyajsız yakalanınca yüzünü poşetle sakladı.

Basın mensuplarını karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşayan Demet Akalın, makyajsız olduğunu belirterek görüntü vermek istemedi.

Uyarıları dikkate alınmayan ünlü şarkıcı, çare olarak elindeki poşetle yüzünü kapattı.

Demet Akalın, Seda Sayan'ı yeniden takip ettiğine dair sorulan soruları da yanıtladı. Akalın; "Seda Sayan'a geçmiş olsun dediniz mi" sorusuna da şakayla karışık "dedik" yanıtını verdi.



