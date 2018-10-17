MAGAZİN

Demet Akalın Okan Kurt'un yüzünü görmüyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.10.2018 16:33 | Son Güncelleme

Evine haciz geldikten sonra eşi Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın hala eski eşine çok kızgın... Akalın Kurt'un yüzünü bile görmek istemiyor

Demet Akalın Okan Kurt'un yüzünü görmüyor!

Demet Akalın ve Ece Seçkin, sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in 24'üncü yaşını Bebek'teki Angie adlı mekanda düzenlenen doğum günü partisine katıldı.

Demet Akalın, çıkışta, "Çocuklar bu saate kadar çok kaldım. 12’de balkabağına dönüşeceğim” diyerek kahkaha attı.

Okan Kurt'la 6 yıllık evliliğini geçtiğimiz ay bitiren şarkıcı, "Okan Bey, Hira’yı evden alırken görüyor musunuz?" sorusuna, "Görmüyorum ne şekilde aldığını" cevabını verdi.

Ece Seçkin, 'ikizim' dediği Danla Bilic hakkında, "Doğum gününü kutladık" dedi.

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