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Demet Akalın Özgecan Aslan'ı unutmadı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.02.2019 11:48 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 4 sene önce bindiği minibüste canice öldürülen Özgecan Aslan'ın vefatının yıl dönümünde Kuran okudu.

Demet Akalın Özgecan Aslan'ı unutmadı!

Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Demet Akalın, son paylaşımıyla herkesi duygulandırdı. Akalın, 4 sene önce öldürülen Özgecan Aslan'ın ölümün yıl dönümünde evinde Kuran okudu.

ÖZGECAN ASLAN'I UNUTMADI

Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Özgecan Aslan, 4 sene önce evine giderken bindiği minibüste vahşice öldürüldü. Demet Akalın, ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Özgecan Aslan'ın ölüm yıl dönümünde Kuran okudu.

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"DUALARLA HUZUR BUL GÜZEL KIZ"

Bu anları sosyal medya hesabı Instagram'dan duyuran Demet Akalın, "Seni unutmayanlar. 4. Seneyi devriyesi dualarda huzur bul güzel kız..." dedi.

ÖZGECAN ASLAN NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Özgecan Aslan'ın yanmış bedeni 12 Şubat 2015 günü suçu beraberindeki iki kişiyle işlediğini itiraf eden kişinin jandarma ekiplerini olay yerine götürmesi ile bulunmuştur. Özgecan Aslan Çağ Üniversitesi'nde Psikoloji bölümünde okumaktaydı. Cinayeti işlediğini itiraf eden Suphi Altındöken ve ona cinayette yardım eden babası ise Tarsus'un zengin ailelerinden biriydi. Kuyumculuk işlerinde iflas ettikten sonra baba ve oğul minibüs şoförlüğü yapmaya başladılar. Baba Necmettin Altındöken'in de olaydan önce polis kayıtlarında kaçakçılıktan sabıkası olduğu ve kısa süre önce bir trafik kazasına karıştığı belirlendi. Mahkemeye çıkarılan 3 zanlı ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.


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demet akalın Özgecan Aslan

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