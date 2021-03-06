Demet Akalın programda giydiği gömlekle dikkat çekti! Fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Alişan'la birlikte Star TV'de sunduğu programıyla her gün hayranlarının karşısına çıkıyor. Akalın'ın programdaki kıyafet tercihleri de sık sık sosyal medyanın gündemine geliyor.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında uzun bir gömlek giyen Akalın’ın kombini takipçilerinden tam not aldı. Gömleğinin ücreti ise duyanları şaşırttı.

Demet Akalın’ın sabah programında giydiği dünyaca ünlü bir markaya ait gömleğin fiyatının 14 bin 800 TL olduğu ortaya çıktı.

Akalın program kıyafetleriyle çekilen fotoğrafları da Instagram'dan paylaştı.

