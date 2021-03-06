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Demet Akalın programda giydiği gömlekle dikkat çekti! Fiyatı dudak uçuklattı

06.03.2021 00:06 | Son Güncelleme:
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Demet Akalın programda giydiği gömlekle dikkat çekti! Fiyatı dudak uçuklattı

Marka tutkusuyla bilinen Demet Akalın’ın 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programında giydiği gömleğin fiyatı olay oldu.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Alişan'la birlikte Star TV'de sunduğu programıyla her gün hayranlarının karşısına çıkıyor. Akalın'ın programdaki kıyafet tercihleri de sık sık sosyal medyanın gündemine geliyor.

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Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında uzun bir gömlek giyen Akalın’ın kombini takipçilerinden tam not aldı. Gömleğinin ücreti ise duyanları şaşırttı.

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Demet Akalın’ın sabah programında giydiği dünyaca ünlü bir markaya ait gömleğin fiyatının 14 bin 800 TL olduğu ortaya çıktı.

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Akalın program kıyafetleriyle çekilen fotoğrafları da Instagram'dan paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Demet Akalın
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