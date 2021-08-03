Demet Akalın seferber oldu! " Teyzemi buldum, evini döşemesi bizden"

Türkiye'nin birçok noktasında devam eden orman yangınları 7'nci gününde. Şu ana kadar 134 yangın söndürülürken, 10 yangın sürüyor. Manavgat'ta 1 mahalle daha boşaltılırken, Marmaris'teki yangınla birlikte kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Teyzemi buldum evini döşemesi yatağı bizden????????????????en yakın zamanda dernek kurucam çook yardım gelıo haluk nasıl kurdu acaba? Şu dümyada işe yaradığını hissetmek???????????????? pic.twitter.com/mEZ7ejlWDo — Demet Akalin (@DemetAkalin) August 2, 2021

"TEYZEMİ BULDUM"

Söndürme çalışmaları aralıksız sürerken ünlü popçu Demet Akalın (49) da yardım için seferber oldu. Akalın, yangından etkilenen ve evi kül olduğu için dışarıda yatmak zorunda kalan o kişi için harekete geçti. Twitter hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı, "Teyzemi buldum. Evini döşemesi, yatağı bizden... " ifadelerini kullandı. En yakın zamanda yardım derneği kuracağını da belirten Akalın, "Çok yardım geliyor. Haluk (Levent) nasıl kurdu acaba? Şu dünyada işe yaradığını hissetmek..." şeklinde konuştu.

