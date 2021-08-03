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  4. Demet Akalın seferber oldu! " Teyzemi buldum, evini döşemesi bizden"

Demet Akalın seferber oldu! " Teyzemi buldum, evini döşemesi bizden"

03.08.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü popçu Demet Akalın, yangında evi kül olan bir kişiye ulaştığını ve yardımda bulunacağını ifade etti. Akalın, konuyla ilgili, "Evini döşemesi, yatağı bizden... En yakın zamanda dernek kuracağım. Çok yardım geliyor." ifadelerini kullandı.

Demet Akalın seferber oldu! " Teyzemi buldum, evini döşemesi bizden"

Türkiye'nin birçok noktasında devam eden orman yangınları 7'nci gününde. Şu ana kadar 134 yangın söndürülürken, 10 yangın sürüyor. Manavgat'ta 1 mahalle daha boşaltılırken, Marmaris'teki yangınla birlikte kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

"TEYZEMİ BULDUM"

Söndürme çalışmaları aralıksız sürerken ünlü popçu Demet Akalın (49) da yardım için seferber oldu. Akalın, yangından etkilenen ve evi kül olduğu için dışarıda yatmak zorunda kalan o kişi için harekete geçti. Twitter hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı, "Teyzemi buldum. Evini döşemesi, yatağı bizden... " ifadelerini kullandı. En yakın zamanda yardım derneği kuracağını da belirten Akalın, "Çok yardım geliyor. Haluk (Levent) nasıl kurdu acaba? Şu dünyada işe yaradığını hissetmek..." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Manavgat Demet Akalın
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