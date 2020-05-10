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Demet Akalın: Sevdim seni be zalim!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 15:22 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyada iki yıl önce boşandığı Okan Kurt ile düğün fotoğrafını paylaşarak, evliliklerinin 9. yıl dönümünü kutladı.

Demet Akalın: Sevdim seni be zalim!

Instagram hesabından paylaşım yapan Akalın, eski eşi Okan Kurt ile 9. evlilik yıl dönümlerini kutladı. Akalın, hesabından düğüne ait bir fotoğraf yayınlayarak altına şu notu düştü:

“Sevdim seni be zalim. Zalim olan sen misin, yıllar mı bilemedim. 9. yıla girdik he vay be.”

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9 yıl önce görkemli bir düğün ile dünyaevine giren Akalın ve Kurt çiftinin Hira adında bir kız çocukları olmuştu.

Demet Akalın, 2012’de nikah masasına oturduğu Okan Kurt’tan Eylül 2018’de boşanmış, çok geçmeden yeniden bir araya gelmişti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
boşanmaları icra mahkemesini kandırmak için değilmiydi???
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