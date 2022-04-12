Demet Akalın Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ı ekranda beğenmeyince...

Acun Ilıcalı eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl ile yakın dost. Ilıcalı ile sık sık tatil yapan Açıl son dönemde Survivor yorum programında moderatör olarak işe başladı. Demet Akalın, Şeyma Şubaşı’nın ablası Kübra Açıl'ı ekranda görünce rahatsız oldu.

Şeyma Subaşı ile yıldızı barışmayan Akalın bu sefer de ablayı hedef aldı. Akalın Kübra Açıl'ın saçını beğenmeyerek "Bu nasıl bir saç ya" dedi.

Demet Akalın hızını alamayınca Kübra Açıl'ın ekrandaki görüntüsünü kapamak için televizyonun o kısmına yastık koydu.

