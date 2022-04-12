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Demet Akalın Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ı ekranda beğenmeyince...

12.04.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın pek hoşlanmadığı ve zaman zaman da göndermelerde bulunduğu Şeyma Şubaşı’nın ablası Kübra Açıl'ı Survivor Panorama programında görünce rahatsız oldu. Demet Akalın ekranda onun olduğu kısmı yastıkla kapattı.

Acun Ilıcalı eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl ile yakın dost. Ilıcalı ile sık sık tatil yapan Açıl son dönemde Survivor yorum programında moderatör olarak işe başladı. Demet Akalın, Şeyma Şubaşı’nın ablası Kübra Açıl'ı ekranda görünce rahatsız oldu.

Şeyma Subaşı ile yıldızı barışmayan Akalın bu sefer de ablayı hedef aldı. Akalın Kübra Açıl'ın saçını beğenmeyerek "Bu nasıl bir saç ya" dedi.

Demet Akalın hızını alamayınca Kübra Açıl'ın ekrandaki görüntüsünü kapamak için televizyonun o kısmına yastık koydu.

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Demet Akalın Şeyma Subaşı
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