Demet Akalın taksiciye ateş püskürdü: Bulacağım seni hıyar

İddiaya göre bir taksici trafik tıkanınca şarkıcı Demet Akalın'a küfürler yağdırdı. O anları cep telefonuyla kaydeden Demet Akalın, "Bu taksici arkadaşlar. Trafik sıkışında kadınlara küfür etmemeyi öğreneceksiniz. Seni bulacağım. Savcılığa şikayet edeceğim. Trafiğin gitmemesine sebep ben miyim arkadaş! Yanımdan geçerken bir de küfür ediyorsun. Hıyar! Delikanlıysan dursaydın!" diyerek dert yandı...





