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  4. Demet Akalın transparan kıyafetini 'çok açık' diye eleştirenlere dayanamadı! Böyle yanıt verdi

Demet Akalın transparan kıyafetini 'çok açık' diye eleştirenlere dayanamadı! Böyle yanıt verdi

15.07.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Demet Akalın hem şarkılarıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Yalıkavak Marina'da sahne alan Demet Akalın'ın transparan kostümü açık olduğu gerekçesiyle eleştiri aldı. Gelen yorumlara kayıtsız kalamayan Akalın, sosyal medyada böyle yanıt verdi.

2000'lerin ortalarından bu yana çıkardığı şarkılar ile pop müziğin tanınan isimlerinden biri olan Demet Akalın gündemden düşmeyen isimlerden biri. Transparan sahne kıyafetini 'çok açık' diye eleştirenlere sessiz kalamayan ünlü isim esprili bir dille yanıt verdi.

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Yalıkavak Marina'da sevenleriyle buluşan Demet Akalın siyah transparan bir sahne kıyafeti tercih etti.

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Bazı sosyal medya kullanıcıları kıyafetin 'çok açık' ve 'göbeğinin gözükmesi' nedenleriyle eleştirdi.

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Yorumlara sessiz kalamayan ünlü şarkıcı "Bir göbek dekoltemle delirenler burdamı. Oğlum nerem açık nerem" diyerek isyan etti.


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