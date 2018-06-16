MAGAZİN

Demet Akalın vantilatörün azizliğine uğradı

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.06.2018 14:37 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın bir gecede Antalya'nın önce Serik, ardından da Kemer ilçesinde sahneye çıktı. Akalın, Kemer'deki konseri sırasında sahne önünde çalışan vantilatörlerin uçuşturduğu kıyafeti yüzünden zor anlar yaşadı.

Demet Akalın vantilatörün azizliğine uğradı

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki The Land of Legends Theme Park'ta bulunan Club Aura'da Ramazan Bayramı etkinlikleri kapsamında Demet Akalın konser verdi.

5b24de8066a97c4350d73d35

Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği açık hava konserinde sahneye çıkan Demet Akalın, kendisini dinlemeye gelenlerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

5b24de80ae298b7a8e35b222

1,5 saat sahnede kalan Demet Akalın, sevilen şarkılarını seslendirirken, hayranları da kendisine eşlik etti.

DEMET AKALIN VANTİLATÖR YÜZÜNDEN ZOR ANLAR YAŞADI

Ardından Kemer'e geçen Demet Akalın, burada da Club Aura'da sahneye çıktı.

Akalın konseri öncesi yerli ve yabancı turistler DJ performans ve go- go dansçılarının şovlarıyla eğlendi.

5b24de80ae298b7a8e35b21a

Çoğunluğu yerli tatilcilerden oluşan hayranlarının karşısına saat 02.00'de çıkan Demet Akalın, dansçılarının da eşlik ettiği yaklaşık 1 saatlik konserinde sevilen parçalarını seslendirdi.

5b24de7fae298b7a88658330

Demet Akalın, konseri sırasında sahne önünde çalışan vantilatörlerin uçuşturduğu kıyafetinin yüzüne gelmesi nedeniyle sıkıntı yaşadı.


PARTNEREvliliğin zamanı geldiEvliliğin zamanı geldi
Buse Varol, Esra Erol ve Seda Sayan'a rakip olacak Buse Varol, Esra Erol ve Seda Sayan'a rakip olacak
Başbakan Yıldırım: Ezhel'e yapılan Seda Sayan'a da yapılmalı Başbakan Yıldırım: Ezhel'e yapılan Seda Sayan'a da yapılmalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demet akalın magazin

En Çok Okunan Haberler

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Işın Karaca, Sedat Doğan hakkında açtı ağzını yumdu gözünü

Işın Karaca, Sedat Doğan hakkında açtı ağzını yumdu gözünü

Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade tatil sezonunu açtı

Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade tatil sezonunu açtı

Çağatay Akman'ın beğenmediği şarkıyı Tuğçe Kandemir uçurdum

Çağatay Akman'ın beğenmediği şarkıyı Tuğçe Kandemir uçurdum

Buse Varol, Esra Erol ve Seda Sayan'a rakip olacak

Buse Varol, Esra Erol ve Seda Sayan'a rakip olacak

Başbakan Yıldırım: Ezhel'e yapılan Seda Sayan'a da yapılmalı

Başbakan Yıldırım: Ezhel'e yapılan Seda Sayan'a da yapılmalı

Gizem Karaca'ya ikinci şok eski avukatından geldi

Gizem Karaca'ya ikinci şok eski avukatından geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.