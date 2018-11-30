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Demet Akalın ve Okan Kurt'tan ilk fotoğraf

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.11.2018 09:57 | Son Güncelleme

Eylül ayında boşanan Demet Akalın ve Okan Kurt barıştı. Akalın ve Kurt barışmak için Paris'e gitti ilk fotoğraf ortaya çıktı.

Demet Akalın ve Okan Kurt'tan ilk fotoğraf

Eylül ayında boşandığı kocası Okan Kurt için 'özledim' diyen Demet Akalın daha fazla dayanamadı. Demet Akalın kızgınlığı bitti ve Okan Kurt ile Paris'e gitti.

Okan Kurt kızı Hira'nın paylaşımından sonra canlı yayında barıştıklarını açıkladı. Demet Akalın ve Okan Kurt'un barışmasının ardından ilk fotoğraf da ortaya çıktı.

Paris'te çekilen fotoğraflar 2. Sayfa programında yayınlandı.

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OKAN KURT BANA KIZGIN

Yayında olan Fatih Ürek ise yakın arkadaşı Demet Akalın ile ilgili şunları söyledi: Dün aradım, anlattı. Bir işler çevirince zaten ortadan kayboluyor. Barışmayı Demet'ten öğrendim. Okan ile benim aram kötü değil ama o bana kızgın ama haklı değil.


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