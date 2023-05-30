Demet Akalın Yalı Çapkını dizisine ateş püskürdü! "Harbi iyi değilsiniz”

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin sıkı takipçilerinden olan Demet Akalın yeni bölümden sosyal medyaya düşen şiddet sahnelerine açtı ağzını yumdu gözünü.

“SAHNE SAATİMİ DEĞİŞTİRİYORUM SEYRAN İÇİN”

“Bu dizi Antep’te başladı oranın dokusu Ferit’in sempatikliği aralarındaki uyumsuzluğun uyumu…” diyen Demet Akalın paylaşımında “Biz sevdik bayıldık bu ikiliye lütfen tadını kaçırmayın. Gidin oyuncularınızı başka işte parlatın! Bu ne ya sahne saatimi değiştiriyorum ben Seyran için!” cümlelerine yer verdi.

Akalın sözlerine “Biz kadına şiddete hayır diyoruz! Siz en sevdiğim dizide kızı vur diyorsunuz ! Harbi iyi değilsiniz !!!” cümleleri ile devam etti.

