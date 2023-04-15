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Demet Akalın Yalı Çapkını'ndaki o sahneye sert çıktı! 'Tüh size be!'

15.04.2023 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in rol aldığı Yalı Çapkını dizisi her cuma akşamı izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Dizinin bu haftaki bölümü ağır eleştirilere neden oldu. Yalı Çapkını fanı olduğu bilinen Demet Akalın'ın dizi hakkında attığı tweetler sosyal medyada gündem oldu.

Demet Akalın Yalı Çapkını'ndaki o sahneye sert çıktı! 'Tüh size be!'

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Her bölümü ayrı heyecan dolu olan dizide bu hafta yine yer yerinden oynadı.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrollerini paylaştığı dizide Tarık'ın Seyran'ı sıkıştırdığı sahne sosyal medyada gündem oldu.

yalı çapkını

Yalı Çapkını fanı olduğu bilenen Demet Akalın'da bu sahneyi ağır eleştirdi.

Akalın, "Saçmalamanın zirvesindesiniz Yalı Çapkını... Ay kapadım valla bu ne ya! Evli bir kadına sarkıntılık yuh yuh ki ne tüh size be! Vallahi sizde kalkın yayından tam olsun! Boykot" diyerek diziye tepki gösterdi.

demet akalın tweet

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