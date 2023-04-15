Demet Akalın Yalı Çapkını'ndaki o sahneye sert çıktı! 'Tüh size be!'

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Her bölümü ayrı heyecan dolu olan dizide bu hafta yine yer yerinden oynadı.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrollerini paylaştığı dizide Tarık'ın Seyran'ı sıkıştırdığı sahne sosyal medyada gündem oldu.

Yalı Çapkını fanı olduğu bilenen Demet Akalın'da bu sahneyi ağır eleştirdi.

Akalın, "Saçmalamanın zirvesindesiniz Yalı Çapkını... Ay kapadım valla bu ne ya! Evli bir kadına sarkıntılık yuh yuh ki ne tüh size be! Vallahi sizde kalkın yayından tam olsun! Boykot" diyerek diziye tepki gösterdi.





