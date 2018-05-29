MAGAZİN

Demet Akalın yine kızdı: Delikanlılık kolay

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.05.2018 10:33 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yorumifsa adlı kullanıcının gözünden kaçmıyor; ünlü isimler verdikleri tepkilerle gündem oluyor. Demet Akalın yine dayamadı olay oldu

Demet Akalın yine kızdı: Delikanlılık kolay

Instagram'ın aktif kullanıcılarından biri olan Demet Akalın hesabında paylaştığı bir videoya gelen yorum karşısında çılgına döndü.

Bir takipçi Akalın'ın paylaşımına, "Her gün şehitlerimiz oluyor. Şehitler için sokaklara dökülmüyorsunuz ama bir konser olsa koşa koşa gidersiniz" şeklinde bir yorum yaptı.

Demet Akalın'ın ise, "Bana bunu yazacak son kişisin! Her 6 ayda bir Mehmetçik Vakfı'na bağışım var! Cebinden çıktı mı senin hiç? Buradan delikanlılık kolay" diyerek çok sert cevap verdi.

Şarkıcıya takipçilerinden destek mesajları geldi.

PARTNERRamazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...Ramazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2002 model ciple Boğaz turundaBurak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2002 model ciple Boğaz turunda
Yeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı, bir tornavida kariyerini bitirdiYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı, bir tornavida kariyerini bitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demet akalın demet akalın ınstagram

En Çok Okunan Haberler

Otel odasında turisti böyle buldular!

Otel odasında turisti böyle buldular!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Ünlü oyuncu Ufak Tefek Cinayetler'e veda etti

Ünlü oyuncu Ufak Tefek Cinayetler'e veda etti

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

'Erdoğan'ın yönettiği ekonomi savruluyor, bilgisi buna yetmiyor'

'Erdoğan'ın yönettiği ekonomi savruluyor, bilgisi buna yetmiyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü oyuncuyla Serap Matyaş ve babası hastanede kavga etti

Ünlü oyuncuyla Serap Matyaş ve babası hastanede kavga etti

Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya sürpriz doğum günü

Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya sürpriz doğum günü

Ezhel'den mektup var: Kahrolsun sansür yaşasın

Ezhel'den mektup var: Kahrolsun sansür yaşasın

Çıplak fotoğrafları sızmıştı! Berk Oktay sessizliğini bozdu

Çıplak fotoğrafları sızmıştı! Berk Oktay sessizliğini bozdu

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2002 model ciple Boğaz turunda

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2002 model ciple Boğaz turunda

Yeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı, bir tornavida kariyerini bitirdi

Yeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı, bir tornavida kariyerini bitirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.