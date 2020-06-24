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Demet Akalın'a Demet Şener'den Yanıt Gecikmedi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 11:37 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Demet Akalın 1998-2001 yılları arasında eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile ilişki yaşamıştı.

Demet Akalın'a Demet Şener'den Yanıt Gecikmedi!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın 1998-2001 yılları arasında eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile ilişki yaşamıştı. Olaylı ayrılıklarının hemen ardından Demet Şener ile evlenen Kutluay, seneler boyunca hiçbir şey demeyerek soğukkanlılığını korudu.

Kutluay çiftinin geçtiğimiz ay boşanmasının ardından, geçtiğimiz günlerde Bebek'te bir mekanda Demet Akalın ile denk gelen Demet Şener'e "16 yıllık sessizlik bozuldu mu?" sorusu yöneltildi. "Ben Demet Akalın'ı hiç tanımıyorum, neden selam vereyim?" şeklinde yanıtlayan Şener'e hemen ardından Akalın'dan yanıt gelmişti.

Akalın, Suzan Avcı'nın hastaneye kaldırıldığı zaman onu ziyarete gittiğinde, hastane önündeki muhabirlerin uzattığı mikrofona "Ben kendisini görmedim. Söylenecek ne olabilir ki yani, ben sadece ona bir teşekkür borçluyum. Düşünsene, ben de çoluklu çocuklu, dul ve işsiz güçsüz kalabilirdim, seneler sonra." dedi.

Akalın'ın bu sözlerinin ardından Şener'in avukatı aracılığıyla cevabı gecikmedi.

"Dün sabah Demet Akalın tarafından basına verilen röportaj müvekkilim Demet Şener hakkında direkt olarak kamuoyu önünde aşağılayıcı küçük düşürücü ve gerçekdışı birçok beyan ve gönderme içermektedir. Öncelikle müvekkilim ne dul ne de işsizdir. Kaldı ki bu bir kusur ya da küçük görme vesilesi de asla değildir. Ayrıca dulun sözlük anlamı da herkesin de malumudur. Müvekkilim dul olsa idi dahi hiç hoş olmayan yakışık almayan bir beyandır. Türk toplumunda dul kalmış, çoluklu çocuklu ve işsiz birçok kadın bulunmaktadır. Bu beyanlar toplumun genelini aşağılamakta ve rencide etmektedir. Yıllardır süregelen ve gerçeği asla yansıtmayan bu polemik ve yaratılmaya çalışılan algı operasyonu ile ilgili hukuki yollara başvuracağımızı üzülerek belirtmek zorundayız. Müvekkilimin onurlu bir kadın ve anne olduğu unutulmamalıdır. Demet Şener ne yuva yıkmıştır, ne de herhangi birini başkasının elinden almıştır. Bu hâksiz ve mesnetsiz suçlamalar karşında müvekkilim her zaman susan taraf olmuştur. Ama artık bu durum son derece hassas bir dönemden geçen müvekkilim için tahammül edilemez bir hal almıştır.

Son olarak hatırlatmak isteriz ki kimin ne zaman dul, issiz ve çoluklu çocuklu kalacağı da sadece yüce Allah in takdir edeceği bir durumdur.

Saygılarımızla

Demet Şener vekili

Av. Aslı Hatemi"

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