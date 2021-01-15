Demet Akbağ'dan 9 Kere Leyla açıklaması: Sonucunun bu olacağını da bilsem yine oynarım

Ünlü sanatçı Demet Akbağ, Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş'in sunduğu 40 programına konuk oldu.

Dijital platform Netflix’te yayınlanan ‘9 Kere Leyla’ filmi eleştiri alan oyuncu Demet Akbağ, Jülide Ateş'in "9 Kere Leyla neden beğenilmedi?" sorusuna yanıt verdi.

"ASLA PİŞMAN OLMADIM"

Akbağ "Herkesin beklentisi farklı olabilir. Mizağa bakış açısıyla ilgili bir durum bu. Film dijital platformda yapıldı. Belki sinemada daha farklı olabilir. Proje senaryo Ezel Akay'ın. Onun bir bakış açışı ve dünyası var. Onun mizağa bakışına güveniyorum. Projenin içinde olmamam için sebep yok. Birçok eleştiriyi Ezel göğüslemek zorunda kaldı. Ben oyuncu olarak hiç pişman değilim. İyi ki bu projede var oldum. Her projeyi herkes beğenecek diye bir şey yok. Her zaman eleştirmenleri de memnun etmek mümkün değil. Ben asla pişman olmadım. Bugün de teklif edilse, sonucunun bu olacağını da bilsem yine oynarım" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ SENE SAHNELERDE OLABİLİRİM"

Akbağ, "Tiyatro sahnelerine dönmek ister misiniz?" sorusuna ise "Çok özledim. Ara fazla uzun olunca nasıl bir projeyle geri dönmeli diye düşündüm. Yıllar geçti. Sözümü söz bu tatsızlık bitince o coşkuyla önümüzdeki sene sahnede olabilirim" yanıtını verdi.



