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Demet Akbağ, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında...

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.05.2019 10:54 | Son Güncelleme

Eşini kaybeden Demet Akbağ, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katıldı. Akbağ ve oğlu Ali Çika, Zafer Çika'nın vefatından sonra ilk kez böyle görüntülendi. Akbağ'in eşi Zafer Çika'nın fanatik bir Galatasaray hayranı olduğu biliniyor...

Demet Akbağ, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında...

Geçtiğimiz Mart ayında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Zafer Çika'nın eşi Demet Akbağ, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katıldı. Akbağ, Fatih Terim'in ailesiyle birlikte objektiflere ilk kez gülerken takıldı.

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Eşi Zafer Çika'nın ölümüyle sarsılan ve zor günler geçiren Demet Akbağ'ın yüzü gülmeye başladı. Akbağ, Eşi Zafer Çika'nın ölümünün üzerinden 2 ay sonra Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına Fatih Terim'in ailesiyle birlikte eşlik etti.

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Akbağ ve oğlu Ali'nin tezahüratları ve mutlu anları Merve Terim'in telefonun kamerasına yansıdı.

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KOYU BİR GALATASARALIYDI

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın koyu bir Galatasaraylı olduğu biliniyordu. Çika aynı zamanda Terim'in çok yakın bir arkadaşıydı.

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