Demet Akbağ, Gonca Vuslateri, Oya Başar ve Sedef İybar’dan büyük buluşma

Koronavirüs nedeniyle uzun süredir herkesin kendini eve kapattığı şu günlerde, yavaş yavaş normalleşme sürecine girerken, Gonca Vuslateri’nin Instagram hesabından yaptığı paylaşım ‘Büyük buluşma’ yorumlarına neden oldu.

‘Dostluk dostluğayız… Bozulmasın’

Demet Akbağ, Oya Başar ve Sedef İybar ile bir araya gelen ve bu güzel kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Vuslateri “Uzun zaman sonra buluşan kız kardeşler… Onlar olmasa ben ne yaparım dediğim en özel gün sanırım. Kaç senedir koyun koyuna, dostluk dostluğayız… Bozulmasın” dedi…



