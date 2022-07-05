Demet Akbağ ile Güldürme Beni'de Mustafa Üstündağ etek giyip amuda kalktı

Show TV, yaz sezonu boyunca yüzleri güldürecek bir projeye imza attı. Demet Akbağ'ı yıllar sonra ekranlara döndürecek olan, yapımını Bloom Medya’nın üstlendiği yeni komedi programı ‘Güldürme Beni’, birbirinden ünlü yarışmacılar ve konuklarıyla birlikte yaz ekranını eğlenceye boğuyor.

‘Güldürme Beni’de her anları duvarlara ve eşyalara gizlenmiş kameralarla saniye saniye kaydedilen yarışmacılar, rakiplerinin şakalarına gülmemek için elinden geleni yapıyor.

Yarışmanın ilk bölüm konukları, Ersin Korkut, Suzan Kardeş, Ayta Sözeri, Sinan Çalışkanoğlu, Aslı Bekiroğlu, Sadi Celil Cengiz, Mustafa Üstündağ, Nursel Köse oldu.



ELBİSE GİYİP AMUDA KALKTI

Aslı Bekiroğlu, yoga öğretmek için Mustafa Üstündağ'ı seçince, ünlü oyuncu zor anlar yaşadı. Önce tayt giymemek için direnen Üstündağ, kıyafetinin üzerine giydiği elbise ile yoga yaptı. 'Aşağı bakan köpek' (bir yoga hareketi) hareketinde zorlanan ünlü ismin amuda kalkması gerekince, ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.



