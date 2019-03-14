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Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nn ölüm ilanında dikkat çeken detay

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.03.2019 11:28 | Son Güncelleme

Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, önceki akşam geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Çika'nın ailesi, verdikleri ölüm ilanında cenazeye çelenk göndermek yerine bağış yapmalarını istedi.

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nn ölüm ilanında dikkat çeken detay

Oyuncu Demet Akbağ'ı kahreden kaza haberi önceki akşam geldi. İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda idaresindeki 35 S 7580 plakalı cipin Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜMÜ HERKESİ YASA BOĞDU

Zafer Çika'nın ölümünün ardından ailesi ve sevenleri yasa boğuldu. Ünlüler sosyal medya hesaplarından yas mesajları paylaştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyuncu Demet Akbağ'ı telefonla arayarak eşi Zafer Çika'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

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ÖLÜM İLANI YAYINLANDI

Bugün de gazetelerde Zafer Çika'nın ailesi tarafından ölüm ilanı yayınlandı. İlanda şunlar yazıyor: "Demet Akbağ'ın büyük aşkı ve sevgili eşi, Ali Çika'nın biricik babası, canı, Nezahat ve Niyazi Çika'nın sevgili oğlu, Rahmetli Cihan Çika, Regent ve Firdevs Çika'nın ağabeyi Doruk ve Dora'nın amcası Sedef, Ülker, Mert, Kemal ve Sevgi'nin eniştesi, Rahmetli Benan Yavuzkol'un kıymetli damadı Zafer Çika'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

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ÇELENK YERİNE HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞTA BULUNULMASINI İSTEDİLER

Cenazesi, 14 Mart 2019 Perşembe günü (bugün) İzmir Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Çeşme Mezarlığı'na defnedilecektir. NOT: Çelenk gönderilmemesi, arzu edenlerin hayır kurumlarına bağışta bulunmaları rica edilir."

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Zafer Çika Demet Akbağ ölüm ilanı

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