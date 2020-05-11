Demet Akbağ: Vefat ettikten sonra onun fotoğrafını öpmek uğurum oldu

Demet Akbağ, “Bi Kahve Sohbeti” programında karantina sürecini anlattı. “Bu dönem benim kuşağımın teknoloji ile sınavı" diyen Akbağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evde olmayı seven insanlardanım. Vakitsizlikten okuyamadığımız kitaplar, izleyemediğimiz filmler birikmişti. Bunlarla vakit geçirmek başta hoştu ama zamanla kapının çalmaması tramvatik bir hal yaratmaya başladı."

Akbağ “Eyvah Eyvah” serisine devam edebileceklerinin de müjdesini verdi. “Virüs hadisesinden önce oturduk Ata (Demirer) ile ‘Eyvah Eyvah’ın toplantısını yaptık" diyen Akbağ "Aklımızda da bir şeyler vardı. Sonra Ata eve kapandı dedi ki ‘Çok içimize sinerse yapalım. Şu anda hikayede baştan sona giriş, geliş, sonuç göremiyorum. Göremediğim için de bugüne kadar yapmış olduğumuz, seyircinin sevdiği seriye ihanet etmek istemiyorum’ Neler olacağını ileride göreceğiz" dedi.

İbrahim Büyükak’ın “Sahneye çıkmadan önce bir uğurunuz var mı?” sorusu usta oyuncuyu duygulandırdı. Akbağ, gözleri dolarak uğurunu şöyle anlattı: “2000 yılı sonrası Otogargara’dan sonra gelişti. Gürdal Tosun vefat ettikten sonra onun fotoğrafını öpmek uğurum oldu ve bir daha hiç unutmadım. Gürdal’ın fotoğrafı kulisimde dururdu. Çünkü Otogargara’yı oynarken tek uğurum ikimiz sahne ağzında beklerken birbirimizin eline vurmaktı.”

