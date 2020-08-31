Demet Evgar'ın babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'da yaşayan ve dün kaldığı yazlıkta ayağı kayarak yere düşen Sabahat Evgar, kaldırıldığı hastanede beyin kanamasından dolayı hayatını kaybetti.

Demet Evgar'ın 86 yaşındaki babaannesi Sabahat Evgar için Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Kılınan namazın ardından cenaze, Çatal Mezarlığına defnedilmek üzere cenaze aracına konuldu.

Oldukça üzgün olduğu gözlenen ve cenaze namazına da katılan oyuncu Demet Evgar, taziyeleri kabul etti.

Helallik istendiği zaman elini kalbinin üzerine koyan Demet Evgar, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.



