Demet Evgar 'Telefonsuz dönemde hayata tekrar odaklandım'

GQ Türkiye, 2018’de başarıları ve stiliyle dikkat çeken erkekleri ve yılın kadınını seçti. GQ tarafından dünya çapında 23 yıldır sürdürülen ve Türkiye’de Clear ana sponsorluğunda, bu yıl yedinci kez düzenlenecek GQ Türkiye Men Of The Year ödül töreni 13 Şubat Çarşamba akşamı Volkswagen Arena’da gerçekleşiyor. GQ Men Of The Year’da her biri kendi alanında başarılı 14 erkek ve bir kadın ödüllendirilecek. Clear özel ödülü ise gq.com.tr’de yapılacak oylamadan sonra sahibiyle buluşacak.