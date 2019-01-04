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Demet Evgar 'Telefonsuz dönemde hayata tekrar odaklandım'

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.01.2019 22:16 | Son Güncelleme

Cep telefonunu denize düşürdükten sonra beş ay kullanmadığını söyleyen Demet Evgar, “O dönem hayata tekrar odaklandım” dedi.

Demet Evgar 'Telefonsuz dönemde hayata tekrar odaklandım'

Star TV'de yayınlanan Avlu dizisinde canlandırdığı Deniz Demir karakteriyle adından söz ettiren Demet Evgar, GQ Türkiye tarafından ‘Yılın Kadını’ seçildi.

Uzun zamandır telefon kullanmayan oyuncu, “Denize düşürdüğüm an, ‘Ohh’ dedim. Nasıl bezmişsem, içimin yağları eridi; o kadar mutlu oldum. Aslında hayata tekrardan odaklandım" dedi.

Evgar "Bir ev telefonu bağlattım, numarasını sadece bana ulaşması gereken insanlara verdim. Numaraları yazdığım küçük bir rehberim vardı. Birini aramam gerektiğinde gidip bir yerlerden telefon açtım” diye konuştu.

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2018’i değerlendiren Evgar, “Özellikle, kadınlığın tam bir ‘ensemble’ olayı ve takım oyunu olduğunu çok daha net algılıyorum kendi hayatımda..." dedi.

Evgar sözlerine şöyle devam etti: Penelope Cruz ve Meryl Streep’in bir şeyini okudum. Bambaşka şartlar, coğrafyalar ama eminim o kadar yakın ki ruhlar; dertler ortak, onu görüyorsun. Yüzlerce, binlerce yıl önce yaşamış kadınları bile, bu sene daha yakından hissettim diyebilirim. Hep söylediğim gibi ben nihayetinde bir hikaye anlatıcısıyım ve görevimden de çok memnunum.

GQ Türkiye, 2018’de başarıları ve stiliyle dikkat çeken erkekleri ve yılın kadınını seçti. GQ tarafından dünya çapında 23 yıldır sürdürülen ve Türkiye’de Clear ana sponsorluğunda, bu yıl yedinci kez düzenlenecek GQ Türkiye Men Of The Year ödül töreni 13 Şubat Çarşamba akşamı Volkswagen Arena’da gerçekleşiyor. GQ Men Of The Year’da her biri kendi alanında başarılı 14 erkek ve bir kadın ödüllendirilecek. Clear özel ödülü ise gq.com.tr’de yapılacak oylamadan sonra sahibiyle buluşacak.

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gq türkiye demet evgar

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