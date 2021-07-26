Demet Özdemir, Aşk Taktikleri setinden kareleri paylaştı

Son olarak TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrol oynayan Demet Özdemir, dizinin final yapmasının ardından sevgilisi Oğuzhan Koç ile uzun bir tatil yapmıştı.
Demet Özdemir, yeni filmi için setlere geri döndü.
Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri isimli filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan güzel oyuncu, setten kareleri Instagram hesabından paylaştı.
Filmde Şükrü Özyıldız ile başrol oynayan Özdemir'in set fotoğraflarına kısa sürede 500 bine yakın beğeni geldi.
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