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Demet Özdemir, Aşk Taktikleri setinden kareleri paylaştı

26.07.2021 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın başrolünü paylaştığı 'Aşk Taktikleri' filminin çekimleri sürüyor. Demet Özdemir, filmsetinden kareleri Instagram hesabından paylaştı.

Demet Özdemir, Aşk Taktikleri setinden kareleri paylaştı

Son olarak TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrol oynayan Demet Özdemir, dizinin final yapmasının ardından sevgilisi Oğuzhan Koç ile uzun bir tatil yapmıştı.

Demet Özdemir, yeni filmi için setlere geri döndü.

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Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri isimli filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan güzel oyuncu, setten kareleri Instagram hesabından paylaştı.

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Filmde Şükrü Özyıldız ile başrol oynayan Özdemir'in set fotoğraflarına kısa sürede 500 bine yakın beğeni geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Şükrü Özyıldız
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