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Demet Özdemir bikinili pozuyla mest etti! Beğeni butonu çöktü

06.06.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Koç ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen Demet Özdemir sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Adım Farah’ın yıldızı olan ünlü isim tatile çıktı. Bikinili poz veren Demet Özdemir son paylaşımıyla adeta büyüledi.

Demet Özdemir bikinili pozuyla mest etti! Beğeni butonu çöktü

Adım Farah dizisinde Engin Akyürek ile başrolü paylaşan Demet Özdemir tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Güzelliği ve oyunculuğu ile dikkat çeken Özdemir bikinili pozuyla nefes kesti.

Leopar desenli bikinisiyle poz veren Demet Özdemir’in paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

demet-özdemir

Ünlü ismin fotoğrafına yorum yapanlar arasında bir dönem Demet Özdemir'le adı aşk iddialarına karışan Umut Evirgen de yer aldı.

demet

Umut Evirgen fotoğrafa "Sana helal olsun" notunu düştü.

demet-özdemir-bikinili-poz

31 yaşındaki Demet Özdemir’in fotoğrafına takipçileri "Bu desen kimseye böyle yakışmaz", "Güzeller güzeli", "Yangın yeri hep buralar sayende" yorumlarında bulundu.

demet-özdemir-dekolteli-poz-verdi

Sevilen ismin pozunu Yasemin Şefkatli Tatlıses, Cansu Tosun, Burcu Esmersoy ve Helin Kandemir de beğendi.

demet-özdemir-dekolteli-pozuyla-büyüledi

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oyuncu Oğuzhan Koç yaşında

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