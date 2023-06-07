Demet Özdemir bikinili pozuyla mest etti! Beğeni butonu çöktü

Adım Farah dizisinde Engin Akyürek ile başrolü paylaşan Demet Özdemir tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Güzelliği ve oyunculuğu ile dikkat çeken Özdemir bikinili pozuyla nefes kesti.

Leopar desenli bikinisiyle poz veren Demet Özdemir’in paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü ismin fotoğrafına yorum yapanlar arasında bir dönem Demet Özdemir'le adı aşk iddialarına karışan Umut Evirgen de yer aldı.

Umut Evirgen fotoğrafa "Sana helal olsun" notunu düştü.

31 yaşındaki Demet Özdemir’in fotoğrafına takipçileri "Bu desen kimseye böyle yakışmaz", "Güzeller güzeli", "Yangın yeri hep buralar sayende" yorumlarında bulundu.

Sevilen ismin pozunu Yasemin Şefkatli Tatlıses, Cansu Tosun, Burcu Esmersoy ve Helin Kandemir de beğendi.



