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Demet Özdemir bornozlu pozdan sonra dozu arttırdı

13.03.2021 01:47 | Son Güncelleme:
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Demet Özdemir bornozlu pozdan sonra dozu arttırdı

TV8’de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakteriyle ekranlara gelen Demet Özdemir, geçtiğimiz gün paylaştığı bornozlu fotoğrafla herkesi şaşırtmıştı. Demet Özdemir’den bornozlu fotoğrafı unutturacak yeni paylaşım geldi.

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan Demet Özdemir, aynı zamanda sosyal medyayı etkin kullanan isimlerden biri. Dizinin setinden bol bol fotoğraf ve videolar paylaşan oyuncu, hayranlarını da çok mutlu ediyor.

29 yaşındaki genç oyuncu, dansla başladığı kariyerine daha sonra oyunculuk dersleri alarak devam etti ve 9 yıldır dizi-sinema sektöründe. Bir önceki dizisi Erkenci Kuş ile kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı.

Demet Özdemir'den bornozlu pozDemet Özdemir'den bornozlu poz

Can Yaman ile oynadığı romantik komedi dizisinin ardından ise bu kez dram dizisi olan Doğduğun Ev Kaderindir ile televizyon ekranlarında boy gösteriyor.

Demet Özdemir, Instagram’ı sık kullanan bir ünlü olarak, takipçilerinin de markajında. Her giydiği, her yaptığı ile sosyal medyanın gündemine gelen oyuncu, yine bir paylaşımıyla dikkatleri çekti.

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Oyuncu, dizideki karavanından paylaştığı fotoğrafıyla hayranlarından yine tam puan aldı.

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Demet Özdemir
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