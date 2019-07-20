MAGAZİN

Demet Özdemir danslarıyla konuşuluyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.07.2019 12:43 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş dizisinin güzel oyuncusu Demet Özdemir, göbek dansından sonra şimdi de kalça dansı yaptı. Oyuncun dansı ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı Senem karakteriyle büyük hayran kitlesine sahip olan Demet Özdemir, önceki gün göbek dansı videosuyla sosyal medyaya damga vurmuştu. Güzel oyuncu şimdi de kırmızı mini eteğiyle kalça dansı yaptı.

Rol aldığı dizisi 3 bölüm sonra final yapacak olan Demet Özdemir, bugün sezonunun yorgunluğunu çıktığı tatilde atıyor.

Arkadaşlarıyla Alaçatı'da tatil yapan oyuncu danslarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Özdemir, gittiği bir mekanda kırmızı bikinisinin üzerine giydiği mini eteğiyle kalça dansı yaptı. Oyuncunun o anları ise mekanda olan birinin çektiği video ile ortaya çıktı.


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