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Demet Özdemir'den dans paylaşımı!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 21.10.2019 11:29 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş dizisinde büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve izleyiciler tarafından sevilen Demet Özdemir şu sıralar İbrahim Çelikkol ile oynayacağı yeni bir dizi için hazırlık yapıyor. Güzel oyuncu bu sırada sosyal medyayı da ihmal etmiyor.

Demet Özdemir'den dans paylaşımı!

En son dizisi Erkenci Kuş'ta büyük bir çıkış yakalayan Demet Özdemir yeni dizisi için hazırlıklara devam ederken bir yandan da sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Özdemir son olarak bir dans paylaşımı yaptı ve takipçilerinin beğenisini topladı. Özdemir açıklamasında "Dans… Müzik… Hayatın ta kendisi… Kendimi bildim bileli hayatımın parçası… Dans… Coşkulu bir gelenek, ruhumu doyuran bir sanat dalı; ruhumu, bedenimi iyileştiren bir tedavi biçimi. Beni güçlendiren, özgüvenimi inşaa eden temel parça… Sen de dans et, özgürce, içinden geldiği gibi ???????? ???????? Çünkü sen en değerlisin" yorumunda bulundu.

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Oyunculuk kariyerinden önce dansçılık yapan Özdemir paylaşımıyla beğeni topladı. Özdemir, bir dönem televizyon programlarında ve kliplerde dansçı olarak rol almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir demet özdemir dans

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