MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Özdemir'den Deniz Bulutsuz'a destek paylaşımı: Bu nasıl bir vicdan ve insanlıktır!

Demet Özdemir'den Deniz Bulutsuz'a destek paylaşımı: Bu nasıl bir vicdan ve insanlıktır!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 21:37 | Son Güncelleme

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, sevgilisi Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Bulutsuz'a sosyal medya hesabından destek mesajı paylaştı.

Demet Özdemir'den Deniz Bulutsuz'a destek paylaşımı: Bu nasıl bir vicdan ve insanlıktır!

Oyuncu Demet Özdemir, yakın dostu sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz’un oyuncu Ozan Güven tarafından darp edildiği iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Instagram’ın story bölümünden bir açıklama paylaşan Demet Özdemir, şunları söyledi:

Can dostumuz Deniz Bulutsuz’un Ozan Güven tarafından canına kasteden düzeyde gördüğü bu şiddet için ne söylemek nasıl konuşmak gerekir inanın bilmiyoruz. Bu nasıl bir vicdan, nasıl bir insanlıktır.

demet

Bizler bu kötü günleri elimizden geldiği her an Deniz ve ailesinin yanında, ona destek olarak geçirmeye çalışıyoruz. Fakat o gece yaşadıklarını, gördüklerini onun aklından çıkarmanın, anne ve babasının gözlerinde gördüğümüz üzüntü ve korkuyu yok etmenin hiçbir yolu yok…

Hiç bir kadına böyle bir şey yaşatmanın bir affı olamaz, bu kabul edilemez.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görünce telefona sarıldı! Dünyada onlardan az var... Görünce telefona sarıldı! Dünyada onlardan az var...
Cem Yılmaz Netflix'e seslendi: Senin de işin zorCem Yılmaz Netflix'e seslendi: Senin de işin zor
Banyo pozuyla yine olay oldu!Banyo pozuyla yine olay oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Albayrak ailesine çirkin saldırıda yeni gelişme

Albayrak ailesine çirkin saldırıda yeni gelişme

Instagram paylaşımı dünya rekoru kırdı

Instagram paylaşımı dünya rekoru kırdı

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

Yeni grip virüsü için uyarı: Hazırlık yapılması gerekiyor

Yeni grip virüsü için uyarı: Hazırlık yapılması gerekiyor

Cinsel organı olmayan biriyle aşk yaşıyor!

Cinsel organı olmayan biriyle aşk yaşıyor!

Sigarada yeni dönem başladı! Uyarı geldi...

Sigarada yeni dönem başladı! Uyarı geldi...

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Dark yeni sezon ne zaman başlayacak? Dark 3. sezon geldi mi?

Dark yeni sezon ne zaman başlayacak? Dark 3. sezon geldi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasemin Hadivent'in acı günü! 4 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti

Yasemin Hadivent'in acı günü! 4 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti

Cem Yılmaz Netflix'e seslendi: Senin de işin zor

Cem Yılmaz Netflix'e seslendi: Senin de işin zor

Murat Boz O Ses Türkiye ayrılığı hakkında konuştu: Paylaşımı bilerek yapmadım

Murat Boz O Ses Türkiye ayrılığı hakkında konuştu

Berrak Tüzünataç da Çeşme tatilinde!

Berrak Tüzünataç da Çeşme tatilinde!

Khloe Kardashian virüsü hiçe sayarak doğum günü partisi verdi

Virüsü hiçe sayarak doğum günü partisi verdi

Ozan Güven'in darp ettiği sevgilisi Deniz Bulutsuz'dan ilk açıklama! 'Ağır fiziksel şiddete maruz kaldım'

İlk açıklama! 'Ağır fiziksel şiddete maruz kaldım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.