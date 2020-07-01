Demet Özdemir'den Deniz Bulutsuz'a destek paylaşımı: Bu nasıl bir vicdan ve insanlıktır!

Oyuncu Demet Özdemir, yakın dostu sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz’un oyuncu Ozan Güven tarafından darp edildiği iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Instagram’ın story bölümünden bir açıklama paylaşan Demet Özdemir, şunları söyledi:

Can dostumuz Deniz Bulutsuz’un Ozan Güven tarafından canına kasteden düzeyde gördüğü bu şiddet için ne söylemek nasıl konuşmak gerekir inanın bilmiyoruz. Bu nasıl bir vicdan, nasıl bir insanlıktır.

Bizler bu kötü günleri elimizden geldiği her an Deniz ve ailesinin yanında, ona destek olarak geçirmeye çalışıyoruz. Fakat o gece yaşadıklarını, gördüklerini onun aklından çıkarmanın, anne ve babasının gözlerinde gördüğümüz üzüntü ve korkuyu yok etmenin hiçbir yolu yok…

Hiç bir kadına böyle bir şey yaşatmanın bir affı olamaz, bu kabul edilemez.”

