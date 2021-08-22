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  4. Demet Özdemir’den olay pozlar! Dekoltesini böyle kapatmaya çalıştı

Demet Özdemir’den olay pozlar! Dekoltesini böyle kapatmaya çalıştı

22.08.2021 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen oyuncu Demet Özdemir, Instagram hesabından paylaştığı pembe ceketli pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.

Demet Özdemir’den olay pozlar! Dekoltesini böyle kapatmaya çalıştı

Ceketinin içine sütyen dışında bir şey giyemeyen Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü. Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan Demet Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Hemen hemen her paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başaran Özdemir, geçen günlerde mavi süper mini elbisesi ile verdiği pozla çok konuşulmuştu.

Demet Özdemir’in süper minili fotoğrafları sosyal medyaya damga vurduDemet Özdemir’in süper minili fotoğrafları sosyal medyaya damga vurdu

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde can verdiği Zeynep karakteri ile izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, yeni sezon için henüz kararını vermedi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Demet Özdemir, Instagram'da yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Pembe ceketinin içine sütyen dışında bir şey giymeyen Demet Özdemir, derin dekolteli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Art arda paylaşımlarda bulunan oyuncu, bir pozunda dekoltesini çiçeklerle sansürledi.

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Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Instagram
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Gogus arasi 10 metre var sanki yoksa dekolte giymeyin hic hos gozukmuyor…

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