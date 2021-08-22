Demet Özdemir’den olay pozlar! Dekoltesini böyle kapatmaya çalıştı

Ceketinin içine sütyen dışında bir şey giyemeyen Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü. Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan Demet Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Hemen hemen her paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başaran Özdemir, geçen günlerde mavi süper mini elbisesi ile verdiği pozla çok konuşulmuştu.

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde can verdiği Zeynep karakteri ile izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, yeni sezon için henüz kararını vermedi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Demet Özdemir, Instagram'da yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Pembe ceketinin içine sütyen dışında bir şey giymeyen Demet Özdemir, derin dekolteli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Art arda paylaşımlarda bulunan oyuncu, bir pozunda dekoltesini çiçeklerle sansürledi.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.

