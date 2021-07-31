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Demet Özdemir'den umut veren paylaşım: Hissettiğim duygu tarif edilemez...

31.07.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, son paylaşımıyla sosyal medyanın gücünü tekrar ortaya koydu. SMA hastalığı taşıyan bir çocuğa destek olan ünlü oyuncu, tedaviyle ilgili müjde verdi.

Demet Özdemir'den umut veren paylaşım: Hissettiğim duygu tarif edilemez...

Demet Özdemir, kariyerindeki başarıya tırnaklarıyla kazıyarak ulaşan isimlerden biri. Küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başlayan, hatta bir dönem Flash TV'de dansçılık yapan Demet Özdemir, hayalindeki meslek için çabalamaktan vazgeçmedi. Oyunculuk eğitimi alarak sektöre atılan Demet Özdemir, ilk başrolünü oynadığı "Sana Bir Sır Vereceğim" dizisi sayesinde büyük bir hayran kitlesine kavuştu. Daha sonra, "Çilek Kokusu", "No: 309" ve "Erkenci Kuş" gibi romantik komediler sayesinde kariyerinin zirvesine çıktı ve yurt dışında da büyük bir popülerlik elde etti. Başka şeyler denemek isteyen ünlü oyuncu, iki sezon süren "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi ile ilk kez bir dram projesinde başrol oynadı ve sınavı başarıyla geçti. Ama dizinin ona getirdiği asıl mutluluk, SMA hastası bir çocuğa yardım etmek oldu.

"Tarif edilemez"

Demet Özdemir story

"Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi ekibiyle birlikte, SMA hastası Alperen için kampanya düzenleyen Demet Özdemir, bir dönem tedavi parasının toparlanabilmesi için çok çabaladı. Kampanyanın nihayet amacına ulaştığını duyurmak da yine ünlü oyuncuya düştü. "Hissettiğim duygu tarif edilemez..." diyen Demet Özdemir, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Demet Özdemir
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