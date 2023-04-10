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Aile'nin yıldızı Yüsra Geyik Bozkır dizisi için çırılçıplak soyundu! Ateşli sahne gündem oldu

10.04.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeliş karakteri ile hafızalarımıza kazınan ve şimdilerde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Aile dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Yüsra Geyik BluTV’nin Bozkır dizisi için çırılçıplak soyundu. Ünlü oyuncunun ateşli sahnesi gündem oldu.

Aile'nin yıldızı Yüsra Geyik Bozkır dizisi için çırılçıplak soyundu! Ateşli sahne gündem oldu

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği Zeliş karakterinin ardından şimdide Aile dizisinde Devin'in kardeşi Yağmur'a hayat veren Yüsra Geyik, BluTV'nin en çok dikkat çeken orijinal yapımlarından biri olan Bozkır'daki sahneleriyle çok konuşuluyor.

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Bozkır dizisine 2. sezonda dahil olan Yüsra Geyik ateşli sahneleriyle büyük ses getirdi.

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Ünlü oyuncu dizinin yedinci bölümünde çırılçıplak soyunarak dans etti.

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Bu sahne sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Hikayesi ve görüntüleriyle izleyiciye etkileyici bir sezon sunan dizinin başrollerini Yiğit Özşener ve Furkan Andıç paylaşırken ikiliye başarılı oyuncular Cemre Baysel, Yüsra Geyik, Fatih Al, Cemal Toktaş ve Bülent Düzgünoğlu eşlik ediyor.

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Yapımını ARC Film’in yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği soluksuz izlenecek dizinin senaryosunu Levent Cantek kaleme alırken yönetmenliğini Cantek ile Şahin Altuğ üstleniyor.

Polisiye ve suç dramasını buluşturan Bozkır dizisi cesur sahneleri ile gündemden düşmüyor.

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Bozkır Yüsra Geyik aile arka sokaklar karakteri

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