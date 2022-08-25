Demet Özdemir ile evlenecek olan Oğuzhan Koç'tan bekarlığa veda partisi! Tüm erkekler...

Şarkıcı Oğuzhan Koç 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Demet Özdemir'e bir otelde evlilik teklifi etmişti. İkili bu mutlu günlerinden sonra sık sık evlilik haberiyle gündem oldu. 28 Ağustos'ta düğün yapacaklarını duyuran çiftin düğünü için kesenin ağzını açması da dikkat çekmişti.

600 davetlinin katılacağı planlanan düğünün masrafları için yaklaşık 4 milyon TL ödeyecek olan çiftten Oğuznhan Koç arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi yaptı.

ZEYNEP BASTIK'IN ESKİ KOCASI PAYLAŞTI

Zeynep Bastık ile boşanma kararı alan Tolga Akış partiden görüntüleri "Hanımcılık kazandı" notuyla paylaştı. Demet Özdemir de esprili bir paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Tüm erkekler Demet Özdemir maskesi takarak Oğuzhan Koç ile poz verdi.



