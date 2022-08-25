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Demet Özdemir ile evlenecek olan Oğuzhan Koç'tan bekarlığa veda partisi! Tüm erkekler...

25.08.2022 06:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir ile evlenmeye gün sayan Oğuzhan Koç yakın arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi yaptı. Zeynep Bastık ile boşanma kararı alan Tolga Akış partiden bazı kareler paylaştı. Oğuzhan Koç ve arkadaşlarının yaptıkları gelin adayı Özdemir'i güldürdü.

Demet Özdemir ile evlenecek olan Oğuzhan Koç'tan bekarlığa veda partisi! Tüm erkekler...

Şarkıcı Oğuzhan Koç 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Demet Özdemir'e bir otelde evlilik teklifi etmişti. İkili bu mutlu günlerinden sonra sık sık evlilik haberiyle gündem oldu. 28 Ağustos'ta düğün yapacaklarını duyuran çiftin düğünü için kesenin ağzını açması da dikkat çekmişti.

600 davetlinin katılacağı planlanan düğünün masrafları için yaklaşık 4 milyon TL ödeyecek olan çiftten Oğuznhan Koç arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi yaptı.

Ekran Alıntısı

ZEYNEP BASTIK'IN ESKİ KOCASI PAYLAŞTI

Zeynep Bastık ile boşanma kararı alan Tolga Akış partiden görüntüleri "Hanımcılık kazandı" notuyla paylaştı. Demet Özdemir de esprili bir paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Tüm erkekler Demet Özdemir maskesi takarak Oğuzhan Koç ile poz verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç Zeynep Bastık
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