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  4. Demet Özdemir'im paylaşımı tepki çekti! "Alay eder gibi... Ramazan ayındayız"

Demet Özdemir'im paylaşımı tepki çekti! "Alay eder gibi... Ramazan ayındayız"

21.04.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatıyla ve yer aldığı projelerle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Demet Özdemir, bu defa hayranlarını kızdırdı. Paylaştığı yemek fotoğrafı sosyal medyada gündem olurken, pek çok kişi Demet Özdemir'i Ramazan duyarsızlığı ile suçladı.

Demet Özdemir'im paylaşımı tepki çekti! "Alay eder gibi... Ramazan ayındayız"

Oğuzhan Koç ile bir ayrıl bir barış ilişkisini, evlilik kararıyla taçlandıran Demet Özdemir'in sosyal medyada 15 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

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Özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık magazin basınında yer alan ünlü oyuncu, yaptığı son paylaşımla takipçilerini kızdırdı.

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"RAMAZAN AYINDA ALAY EDER GİBİ..."

Ramazan ayında yediği yemeği payşalan Özdemir, takipçilerini ikiye böldü.
Kimisi paylaşımın, hayatın olağan akışı olduğunu dile getirse de kimisi, "Alay eder gibi Ramazan ayında yemek paylaşıyorsunuz. Takipçilerinize saygınız olsun." şeklinde tepkilerini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Ramazan
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