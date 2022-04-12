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Demet Özdemir'in kısa şortuyla verdiği poza anında beğeni yağdı

12.04.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığında olan oyuncu Demet Özdemir sosyal medyayı aktif kullanıyor. Son olarak kısa şortuyla bahçede "Güzel hava" notlu bir paylaşım yapan oyuncu hayranlarını mest etti.

Demet Özdemir'in kısa şortuyla verdiği poza anında beğeni yağdı

2022 yılında Netflix yapımı Aşk Taktikleri filminde boy gösteren ve cesur sahnelere imza atan Demet Özdemir şu sıralar Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığında. 14 Şubat'ta evlilik teklifi alan oyuncu düğün hazırlıkları için kolları sıvadı.

Demet Özdemir işlerinin arasında sosyal medyada da günlük hayatına dair paylaşımları ihmal etmiyor. Özdemir son olarak "Güzel hava" notuyla bir paylaşım yaptı. Oyuncunun kısa şortuyla yeşilliklerde verdiği poz 5 dakika içinde 25 bin beğeni aldı.

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Özdemir'i görenler "Güzel olan sadece hava değil" yorumlarında bulundu.

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AŞK TAKTİKLERİ YANITI

Oyuncu geçtiğimiz günlerde 'Aşk Tatikleri' filminin ikincisinin olup olmayacağına dair sorulara "Kesin bir imzamız, bir şeyimiz olmadığı için bir şey söylemeyeyim. Ben de Instagram'da okudum böyle bir şey, insanların istediklerini biliyorum ama net bir şey söylemek istemiyorum. Kimseyi de zor durumda bırakmak istemiyorum" yanıtını vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir
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