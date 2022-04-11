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Demet Özdemir'in sevgilisi Oğuzhan Koç'un Instagram paylaşımındaki detay gözlerden kaçmadı

11.04.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir aşk yaşayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisi düğün planları yapıyor. Geçtiğimiz gün oynanan Fenerbahçe Galatasaray maçını evden izleyen Oğuzhan Koç'un, Instagram hesabındaki o detay görenleri şaşırttı.

Demet Özdemir'in sevgilisi Oğuzhan Koç'un Instagram paylaşımındaki detay gözlerden kaçmadı

Kariyeri ve Demet Özdemir ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Oğuzhan Koç bu sefer Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Sevgilisi Demet Özdemir'in hikayesini kendi Instagram'ına ekleyen Oğuzhan Koç'un hikayesindeki o detay gözlerden kaçmadı.

OĞUZHAN KOÇ'UN PAYLAŞIMINDAKİ DETAY GÖZLERDEN KAÇMADI

Geçtiğimiz gün herkesin gözü Fenerbahçe-Galatsaray maçındaydı. Ünlü ikili Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç da bu maçı evden takip etti. Demet Özdemir maçla ilgili kareyi Instagram hesabında paylaşınca Oğuzhan Koç da bu hikayeyi kendi hikayesine ekledi.

Demet Özdemir'in sevgilisi Oğuzhan Koç'un Instagram paylaşımındaki detay gözlerden kaçmadı

Ancak o detay gözlerden kaçmadı.

Demet Özdemir'in sevgilisi Oğuzhan Koç'un Instagram paylaşımındaki detay gözlerden kaçmadı

Oğuzhan Koç, kalpli Fenerbahçe bayrağıyla paylaşım yapmak isterken benzer renklere sahip olan Ukrayna bayrağı kullandı. Fenerbahçe bayrağında sarı ve lacivert, Ukrayna bayrağında ise mavi ve sarı renkler bulunuyor.

Demet Özdemir'in sevgilisi Oğuzhan Koç'un Instagram paylaşımındaki detay gözlerden kaçmadı

Oğuzhan Koç ile Demer Özdemir, 2021'in başlarında aşk yaşamaya başladı. İkili, inişli çıkışlı ilişkilerinin ardından hayatlarını birleştirmeye karar verdi.

Demet Özdemir'in sevgilisi Oğuzhan Koç'un Instagram paylaşımındaki detay gözlerden kaçmadı

Özdemir ile Koç, düğün hazırlıklarına başladı.


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Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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