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Demet Özdemir kınadan paylaştı! Ağladığı anların fotoğrafına yorum yağdı

26.08.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta sonu Oğuzhan Koç ile evlenecek olan oyuncu Demet Özdemir geçtiğimiz akşam kına gecesi yaptı. Demet Özdemir yakın arkadaşlarının katıldığı kına gecesinde gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü oyuncunun paylaştığı duygusal anlara Selin Ciğerci'den İpek Tuzcuoğlu'na pek çok ünlüden yorum yağdı.

Demet Özdemir kınadan paylaştı! Ağladığı anların fotoğrafına yorum yağdı

Bir süre ayrılık yaşadığı Oğuzhan Koç ile barışıp nikah masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir yakın arkadaşlarıyla kına gecesi yaptı. Yakın arkadaşlarıyla bir araya gelen oyuncunun ağladığı anlar sosyal medyada da gündem oldu.

Sosyal medya hesabından kınasında ilk kareleri paylaşan Özdemir, kına yakılırken duygusal anlar yaşadı. Ünlü oyuncunun paylaştığı duygusal anlara Selin Ciğerci'den İpek Tuzcuoğlu'na pek çok ünlüden de yorum ve emoji geldi.

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Özdemir'in hayranları ise "Mutluluktan ağlıyor" yorumları yaptı.

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