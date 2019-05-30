Demet Özdemir: Küfür edeceğim!

İğrenç satırlarıyla büyük tepki çeken 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki, dün akşam saatlerinde Ankara’da gözaltına alınmıştı. İfadesi alınan Şevki bu sabah serbest bırakıldı. Bu duruma tepki gösterenlerden biri de oyuncu Demet Özdemir oldu.

Instagram'ın hikaye bölümünden bir paylaşımda bulunan Özdemir, "Aklıma ne geliyorsa yazmak istiyorum, küfür etmek istiyorum, isyan etmek istiyorum, lanet okumak istiyorum, sizin gibi şerefsizlerle aynı ülkede yaşadığım için utandığımı bağıra bağıra haykırmak istiyorum. Serbest bırakıldığınıza inanmak istemiyorum" dedi.





