MAGAZİN

Demet Özdemir: Küfür edeceğim!

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.05.2019 14:18 | Son Güncelleme

Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı adlı kitabının içeriği kamuoyunu ayağa kaldırdı. Dün gözaltına alınan Şevki serbest bırakıldı. Bu duruma 'Erkenci Kuş' dizisinin yıldızı Demet Özdemir de tepki gösterdi.

Demet Özdemir: Küfür edeceğim!

İğrenç satırlarıyla büyük tepki çeken 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki, dün akşam saatlerinde Ankara’da gözaltına alınmıştı. İfadesi alınan Şevki bu sabah serbest bırakıldı. Bu duruma tepki gösterenlerden biri de oyuncu Demet Özdemir oldu.

Instagram'ın hikaye bölümünden bir paylaşımda bulunan Özdemir, "Aklıma ne geliyorsa yazmak istiyorum, küfür etmek istiyorum, isyan etmek istiyorum, lanet okumak istiyorum, sizin gibi şerefsizlerle aynı ülkede yaşadığım için utandığımı bağıra bağıra haykırmak istiyorum. Serbest bırakıldığınıza inanmak istemiyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
demet özdemir Zümrüt Apartmanı instagram

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