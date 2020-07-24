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Demet Özdemir sete mola verdi! Muhteşem üçlü yeniden bir arada!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 10:56 | Son Güncelleme

TV 8 ekranlarının sevilen “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisi koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimlerine ara vermişti. 1 Haziran’da atılan normalleşme adımlarını fırsat bilen güzel oyuncu Demet Özdemir dizi çekimleri başlamadan kısa bir tekne tatili yaptı. Tekne tatilinde oyuncu Demet Özdemir’e yakın arkadaşları Rutkay Öziş ve Saadet Özsırkıntı eşlik etti. Tatilden dönen arkadaşlar bu seferde İstanbul’da bir araya geldi.

Demet Özdemir sete mola verdi! Muhteşem üçlü yeniden bir arada!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Demet Özdemir, 12 Temmuz’da dizinin yeni bölümleri için kamera karşısına geçti. Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir’in paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yoğun iş temposu ile son sürat başladı. Yoğun geçen set günlerinin arasında Demet Özdemir yakın arkadaşlarıyla görüşerek yorgunluk attı.

YAZBOZUN PARÇALARI

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Güzel oyuncu Demet Özdemir yakın arkadaşlarıyla geçirdiği keyifli zamanları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Gönderinin altına yalnızca yapboz parçası koyan Demet Özdemir’in fotoğrafları binlerce beğeni aldı. Başarılı oyuncunun gönderisinin altına stil danışmanı olan Rutkay Öziş “nazar topluyorum” yorumunu ekledi. Rutkay Öziş’in yorumunun ardından TV 8’de yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında sunuculuk yapan Saadet Özsırkıntı “Hemen bir adaçayı diyorum, dinlemiyorsunuz” dedi. Arkadaşların arasında geçen diyaloglar ise herkesi gülümsetmeyi başardı.

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