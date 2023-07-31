Demet Özdemir yeni sevgilisi DJ Sergio ile ilk pozunu paylaştı

Oğuzhan Koç ile görkemli bir düğünle evlendikten sonra kısa sürede boşanma kararı alan Demet Özdemir gündemden düşmüyor. Atina’da 275 bin Euro’ya ev alan oyuncu yeni aşkını da komşudan buldu.

Yunan DJ Sergio ile aşk yaşamaya başlayan Demet Özdemir sık sık Yunanistan'a gidip geliyor.

Yeni evi için kesenin ağzını açan güzel oyuncu şu sıralar çok mutlu. Sevgilisiyle geçtiğimiz ay Yunanistan’ın tadını çıkartan oyuncu şimdi de sevgilisiyle İstanbul’a döndü.

Demet Özdemir sevgilisiyle ilk pozunu da sosyal medyadan paylaşınca adından söz ettirdi.



