Demet Şener böyle dinleniyor!

İki çocuk annesi 41 yaşındaki eski model Demet Şener, sosyal medya hesabından paylaştığı yoga fotoğraflarıyla sadece meslektaşlarına değil aynı zamanda yaşıtı hemcinslerine de parmak ısırtıyor.

Uzun bir süredir yogayla uğraşan ve özel hocası eşliğinde yaptığı çalışmalara dair fotoğrafları da instagram hesabından paylaşan Şener, yaptığı son paylaşımla yine beğeni kazandı.

Sol ayağını kafasının arkasına götürmüş bir şekilde yerde uzanırken görülen Şener, bu fotoğrafın altına düştüğü: “Biraz dinleniyorum hocam, yine harika bir ders oldu çok teşekkürler” notuyla yoga konusunda ne kadar ileriye gittiğini gösterdi.



