MAGAZİN

Demet Şener böyle dinleniyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.12.2018 14:20 | Son Güncelleme

Eski model Demet Şener bir süredir yoğun bir şekilde yoga ile uğraşmasının karşılığını fazlasıyla almış görünüyor...

Demet Şener böyle dinleniyor!

İki çocuk annesi 41 yaşındaki eski model Demet Şener, sosyal medya hesabından paylaştığı yoga fotoğraflarıyla sadece meslektaşlarına değil aynı zamanda yaşıtı hemcinslerine de parmak ısırtıyor.

2

Uzun bir süredir yogayla uğraşan ve özel hocası eşliğinde yaptığı çalışmalara dair fotoğrafları da instagram hesabından paylaşan Şener, yaptığı son paylaşımla yine beğeni kazandı.

1

Sol ayağını kafasının arkasına götürmüş bir şekilde yerde uzanırken görülen Şener, bu fotoğrafın altına düştüğü: “Biraz dinleniyorum hocam, yine harika bir ders oldu çok teşekkürler” notuyla yoga konusunda ne kadar ileriye gittiğini gösterdi.


PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Acun'a olay gönderme: Uyuyarak da böyle olunuyorAcun'a olay gönderme: Uyuyarak da böyle olunuyor
Chloe'den aylar sonra ilk fotoğraf geldiChloe'den aylar sonra ilk fotoğraf geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demet Şener yoga instagram

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den 10 Aralık hava durumu uyarısı! Marmara'da yağış ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji'den 10 Aralık hava durumu uyarısı! Marmara'da yağış ve fırtınaya dikkat

CHP ve İYİ Parti'den Ankara zirvesi: Adayımız Mansur Yavaş olacak

CHP ve İYİ Parti'den Ankara zirvesi: Adayımız Mansur Yavaş olacak

Emekli maaş zammı 2019 ilgili flaş iddia: Maaşı 1000 TL'nin altında olan emekliler zam alamayacak

Emekli maaş zammı 2019 ilgili flaş iddia: Maaşı 1000 TL'nin altında olan emekliler zam alamayacak

Ve Resmi Gazete’de yayınlandı! Poşetler ücretli oldu

Ve Resmi Gazete’de yayınlandı! Poşetler ücretli oldu

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

'Üsküdar için ünlü ismi aday gösterecekler' iddiası

'Üsküdar için ünlü ismi aday gösterecekler' iddiası

İlginizi Çekebilir

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Survivor Şampiyonu Avatar Atakan'tan alkış toplayan hareket! 850 bin lira bağışladı

Survivor Şampiyonu Avatar Atakan'tan alkış toplayan hareket! 850 bin lira bağışladı

Zahide Yetiş İlahiyat Fakültesi'nde hadis dersine girince...

Zahide Yetiş İlahiyat Fakültesi'nde hadis dersine girince...

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2019 için sürpriz paylaşım

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2019 için sürpriz paylaşım

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Iskra Lawrence elinde telefonla denize girdi

Denize girerken bile bırakmadı!

Altın Kelebek töreninde Can Yaman’ın gözlük itirafı!

Merak konusu olmuştu! Gözlük itirafı

Cem Yılmaz'dan Acun Ilıcalı'ya komik gönderme

Olay gönderme: Uyuyarak da böyle olunuyor

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'dan aylar sonra ilk fotoğraf geldi

Chloe'den aylar sonra ilk fotoğraf geldi

Recep Aktuğ hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı

Eser Yenenler sevgilisi Berfu Yıldız ile 1. yılını kutladı

Eser Yenenler 1. yılını böyle kutladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.