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Demet Şener Cenk Küpeli'den hamile mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.04.2019 11:23 | Son Güncelleme

İbrahim Kutluay ile boşandıktan sonra Cenk Küpeli ile aşk yaşayan ve her fırsatta çok mutlu olduğunu dile getiren Demet Şener hamile mi?

Demet Şener Cenk Küpeli'den hamile mi?

İbrahim Kutluay ile 2001 yılında başlayan birlikteliğini 2005'te evlilikle taçlandıran; ardından ihanet skandalı patlayınca yollarını ayıran Demet Şener yeni aşka yelken açmıştı.

Cenk Küpeli ile aşk yaşayan Demet Şener hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Kanal D'deki '2. Sayfa'da yer alan habere göre; Demet Şener, önceki gün Cenk Küpeli ile birlikte özel bir hastanenin doğum kliniğinde görüntülendi. Akıllara Demet Şener'in hamile mi olduğu sorularını getirdi.

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Demet Şener'in İbrahim Kutluay ile olan evliliğinden 2 çocuğu var.

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