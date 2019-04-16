Demet Şener Cenk Küpeli'den hamile mi?

İbrahim Kutluay ile 2001 yılında başlayan birlikteliğini 2005'te evlilikle taçlandıran; ardından ihanet skandalı patlayınca yollarını ayıran Demet Şener yeni aşka yelken açmıştı.

Cenk Küpeli ile aşk yaşayan Demet Şener hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Kanal D'deki '2. Sayfa'da yer alan habere göre; Demet Şener, önceki gün Cenk Küpeli ile birlikte özel bir hastanenin doğum kliniğinde görüntülendi. Akıllara Demet Şener'in hamile mi olduğu sorularını getirdi.

Demet Şener'in İbrahim Kutluay ile olan evliliğinden 2 çocuğu var.

