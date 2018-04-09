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Demet Şener'e Demet Akalın sorulunca...

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.04.2018 09:49 | Son Güncelleme

Demet Şener ve Demet Akalın arasındaki gerilim sürüyor. Muhabirler Demet Şener'e Demet Akalın'ı sorunca...

Demet Şener'e Demet Akalın sorulunca...

Demet Akalın hakkındaki sert açıklamalarıyla gündeme gelen Yeşim Salkım, önceki akşam Agency adlı mekanda sahneye çıktı.

Salkım’ı dinlemeye gelenler arasında Demet Şener de vardı. Şener’in sosyal medyadan sık sık paylaşım yapması, “Akalın’a gönderme” şeklinde yorumlandı.

Demet Akalın'dan yıllar sonra Demet Şener'e iddialı cevap!Demet Akalın'dan yıllar sonra Demet Şener'e iddialı cevap!

Demet Şener ise Demet Akalın’la ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Kendisini tanımıyorum deyince laf oluyor ama gerçekten benim hiç tanışmadığım bir insan. Tanımak başka, tanışmak başka. Tabii ki tanıyorum ama tanışmıyorum.” (Hürriyet)

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