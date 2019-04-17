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Demet Şener hamile mi? Açıklama geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.04.2019 09:19 | Son Güncelleme

Cenk Küpeli ile aşk yaşadıktan kısa bir süre sonra doğum kliniğinde görüntülenen Demet Şener'in hamile olduğu iddia edilmişti. Şener hamilelik iddialarıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Demet Şener hamile mi? Açıklama geldi

Eski basketbolcu Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başlayan Demet Şener, sevgilisiyle birlikte özel bir hastanenin doğum kliniğinde görüntülendi.

Doğum kliniğinde görüntülendiği için hamile olduğu iddia edilen Demet Şener, konu hakkında açıklama yaparak haberleri yalanladı.

"İDDİALAR ASILSIZDIR"

Ünlü manken hakkında çıkan iddialar için Uçankuş'a şu açıklamayı yaptı:"Orada bulunmamın çıkan haberlerle alakası yok. Başka bir şey için oradaydım. Hamile olduğum yönünde çıkan dedikodular tamamen asılsızdır"

Demet Şener, İbrahim Kutluay ile olan evliliğini ihanet iddialarıyla bitirme kararı almış ve çiftin çekişmeli boşanma süreci 2 buçuk sene sürmüştü.

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